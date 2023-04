Klima-Blockaden in Berlin „Wir machen unseren Protest nicht, um zu stören“

Die Berliner Feuerwehr zieht am Nachmittag eine Zwischenbilanz und spricht von 15 Einsatzfahrzeugen, die durch Blockaden von Klimaaktivisten behindert worden seien – „sieben davon waren auf einer Alarmfahrt oder mussten zu einem dringlichen Notfall“, so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion. In einigen Situationen seien Ersatzfahrzeuge losgeschickt worden. Laut Polizei waren am Nachmittag 40 Personen in Polizeigewahrsam.