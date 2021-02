Kostenpflichtiger Inhalt: Straßburger Gerichtsurteil über Kundus : Ein schrecklicher Angriff, aber kein Verbrechen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg urteilte am Dienstag über die Klage eines afghanischen Vaters gegen die Bundesrepublik. Der Mann warf den deutschen Gerichten vor, den Fall des Angriffs der Bundeswehr auf zwei Tanklaster bei Kundus nicht ausreichend untersucht zu haben. Die Klage wurde abgewiesen. Foto: dpa/Violetta Kuhn

Meinung Der Menschengerichtshof in Straßburg hat die Arbeit der deutschen Gerichte im Falle des fatalen Angriffs der Bundeswehr in Kundus verteidigt und die Klage eines betroffenen Afghanen abgewiesen. Das ist rechtlich in Ordnung. Die Bundesrepublik hätte die Hinterbliebenen aber besser entschädigen können.