Letzte Bundestagsrede Strack-Zimmermann geht – „Es war mir ein Fest“

Schnell noch einen Schluck Wasser. Ein letztes Mal am Pult des Bundestages, bevor das Europäische Parlament in Brüssel die Bühne von Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird. Die Stimme ist also geölt, und dann legt die streitbare FDP-Politikerin los. Deutlich, klar, manchmal auch hart in der Wortwahl. So, wie man sie kennt. Mit einem flammenden Appell und einer eindeutigen Abrechnung.