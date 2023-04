Strack-Zimmermann soll FDP-Spitzenkandidatin für Europawahl werden Streitbare Liberale zieht es ins Europäische Parlament

Sie wirkte dabei immer überzeugt, tief von ihren Eindrücken aus der Ukraine bewegt. Und trug ihre Forderungen leidenschaftlich vor. So sehr, dass ihr vor allem aus der SPD breite Ablehnung entgegenschlug für ihre teils scharfe Kritik am Kanzler. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte im vergangenen Januar: „Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein. Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien." Und Strack-Zimmermann kofferte mit persönlichen Angriffen auf Mützenich zurück. Dieser sei „das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik", twittert sie damals. „Seine Ansichten von gestern führen in die Probleme von morgen. Er ist nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität anzupassen." In diesem Stil ging es oft hin und her und diejenigen, die Strack-Zimmermann für ihre offene Kritik rügten, halfen ihr, sich bekannter zu machen, als es Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses bisher gelang.