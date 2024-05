Strack-Zimmermann über Scholz „Er hat geradezu autistische Züge“

„Ihre respektlose Psychologisierung des Bundeskanzlers bildet hierbei nur die Spitze des Eisberges. Nur weil sie sich geschmackloserweise auf Wahlplakaten den Namen eines Jagdflugzeuges anheftet, muss sie sich nicht wie eines verhalten“, sagte Kühnert unserer Redaktion weiter. „Frau Strack-Zimmermann bewirbt sich darum, nach dem 9. Juni eine von 96 deutschen Abgeordneten im Europäischen Parlament zu sein. Sollte sie dort auch so auftreten, wie sie es in Deutschland bislang tut, dann wird das dem Ansehen der Bundesrepublik und unserer parlamentarischen Kultur nicht zuträglich sein“, so Kühnert.