E-Scooter sollen in Deutschland fahren : Stoppt den Gehweg-Darwinismus!

Meinung E-Scooter sind Trend. Eine neue Verordnung soll den Fahrspaß in den Cities auch auf Fußwegen erlauben. Das muss der Bundesrat verhindern.

Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig. So lange wir zum gemächlichen Lesen dieser drei Worte brauchen, darf einer der weltweit begehrten E-Scooter oder Elektro-Tretroller von voller Fahrt bis zum Stopp brauchen. So steht es in der Verordnung, die noch in diesem Frühjahr in Kraft treten soll. Bis zu zehn Meter legt der Scooter in dieser Zeit zurück. Allein diese beiden Angaben aus Weg und Zeit müssen jedem halbwegs verantwortlichen Politiker klar machen: Auf Bürgersteigen haben die nahezu lautlos dahinflitzenden Scooter nichts verloren. Sinnigerweise trafen am Dienstag zwei Vorgänge zusammen: Im Bundesrat beriet der Verkehrsausschuss, ob die Länder der von der Bundesregierung schon beschlossenen Elektrokleinstfahrzeugverordnung zustimmen sollen. Und in Peru wurden die E-Scooter von Gehwegen und aus Fußgängerzonen verbannt. Es hatten sich einfach zu schlimme Unfälle ereignet.