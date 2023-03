Deutsch-niederländisches Ministertreffen Scholz stoppt Koalitionsausschuss: Für vier Stunden in die Niederlande

Scholz aber gibt das Statement am Flughafen auch deshalb ab, um nicht in der Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte Fragen nach der heimischen Koalition beantworten zu müssen. So ganz gelingt das nicht, Scholz wird später bei der Pressekonferenz erneut nach dem Ampel-Streit gefragt. Nein, er habe nicht schlafen können, aber „ich freue mich auf den schönen Abend in den Niederlanden“. Man habei n der Ampel-Koalition intensiv daran gearbeitet, den Fortschritt in Deutschland zu gestalten, etwa in der Energiewende. Dafür nehme man sich, wenn nötig, eben Zeit. „Wie gesagt, es ist eine nette Zwischenzeit hier in den Niederlanden.“ Und er sei überdies erfahren in Nachtsitzungen, die habe es auch unter der schwarz-roten Koalition gegeben, fügt Scholz noch hinzu.