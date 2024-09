Massive Störungen durch Funk-Probleme Neue Ausreden von der Pannen-Bahn

Eines muss man der Deutschen Bahn lassen: Sie wird nicht langweilig in der Begründung ihrer Ausfälle. Am Samstag waren es also Schwierigkeiten im Funkverkehr, die über Stunden zu massiven Störungen im Rhein-Main-Gebiet führten. Wegen der zentralen Bedeutung von Frankfurt war das bundesweit ein Problem. Den gestrandeten Fahrgästen dürfte die Begründung herzlich egal sein - für sie zählt, dass die Bahn sie wieder im Stich ließ. Mal sind es defekte Weichen, mal kaputte Türen, mal liegt im Herbst überraschend Laub auf den Schienen, mal streikt eine Gewerkschaft - der Konzern nennt immer neue Probleme, die stets zum gleichen Schlamassel führen: Unzuverlässigkeit.