Eklat im Bundestag : Gauland entschuldigt sich für Störer-Zwischenfall

Berlin Die Aufregung und Empörung nach den Störaktionen von AFD-Gästen am Mittwoch auf den Fluren des Bundestages war groß. Am Freitagmorgen gab es eine Entschuldigung des AfD-Fraktionsvorsitzenden.

Nach der Belästigung von Abgeordneten durch Besucher im Bundestag hat die CDU / CSU die AfD scharf attackiert. Seit die AfD im Bundestag sitze, gehe es ihr nur darum, diesen schlecht zu machen und die anderen Parteien „in den Dreck zu ziehen“, sagte ihr Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer am Freitag in der Aktuellen Stunde des Bundestag. Das Bedrängen von Abgeordneten durch Besucher, die AfD-Abgeordnete eingeladen hatten, sei ein „Angriff auf das freie Mandat“ und auf die Demokratie, sagte der CDU -Politiker. „Da hört der Spaß wirklich auf.“

SPD -Fraktionsvize Dirk Wiese sagte ebenfalls, die Vorfälle würden ordnungsrechtlich und strafrechtlich geprüft. "Was wir diese Woche erlebt haben, war kein Einzelfall, der zufällig passiert ist", betonte er. Vielmehr passe das Auftauchen der Störer "in das System, wie die AfD hier im Bundestag auftritt."

Dass die AfD das Infektionsschutzgesetz als „Ermächtigungsgesetz“ bezeichnet und damit mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 gleichgesetzt habe, sei eine „bodenlose Unverschämtheit“, sagte Petra Pau (Linke). Wer so etwas sage, „der verharmlost den Faschismus und verhöhnt seine Opfer“. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, warf der AfD vor: „Sie wollen die Institutionen in den Schmutz ziehen, weil Sie sie hassen.“

Wie die Deutsche Presse-Agentur zuvor aus Teilnehmerkreisen erfahren hatte, fasste die AfD-Fraktion am Morgen in einer Sondersitzung einen Beschluss, dass es ein Entschuldigungsschreiben an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) geben solle, das von den Abgeordneten Petr Bystron und Udo Hemmelgarn unterzeichnet werde. Die Gäste, die sich auffällig verhalten hätten, dürften künftig nicht mehr an Veranstaltungen der Fraktion im Bundestag teilnehmen.