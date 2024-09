Stil-Kritik des NRW-Ministerpräsidenten Wird Hendrik Wüst der neue Markus Söder?

Der Herr in München scheint vorerst besänftigt, heißt es zumindest in der CDU. Dafür ist nun der Mann in Düsseldorf drauf und dran, dem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz von der Seitenlinie querzukommen. So sieht das zumindest mancher in der Berliner Parteizentrale, auch wenn man sich dort noch bewusst entspannt gibt.