Stichwahl beginnt : Suche nach neuen SPD-Chefs geht in entscheidende Runde

Suche nach neuen SPD-Chefs geht in entscheidende Runde

Berlin In zehn Tagen soll die Suche nach den neuen SPD-Chefs ein Ende haben. Erneut haben die Mitglieder das Wort. Die letzte Entscheidung jedoch trifft ein Parteitag – für den sich auch ein anderer prominenter Sozialdemokrat ins Spiel bringt.

Die Chefsuche bei der SPD geht an diesem Dienstag in die nächste und entscheidende Runde. Rund 425.000 Parteimitglieder sind aufgefordert, ihre Stimme in der Stichwahl abzugeben – entweder für Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburgerin Klara Geywitz oder für den ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken. Indirekt sprechen sie damit auch eine entscheidende Stimme mit zur Zukunft der großen Koalition.