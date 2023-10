Amtsinhaber bleibt OB AfD-Kandidat scheitert in Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld-Wolfen​ · Trotz des Vorsprungs im ersten Wahlgang ist es der AfD in Bitterfeld-Wolfen nicht gelungen, die Oberbürgermeisterwahl für sich zu entscheiden. Ihr Kandidat Henning Dornack holte am Sonntag in der Stichwahl 46,18 Prozent der Stimmen.

08.10.2023, 20:08 Uhr

Der amtierende Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) bleibt Stadtchef. Foto: dpa/Jan Woitas

Der amtierende Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) kam auf 53,82 Prozent und bleibt damit Stadtchef. Das ging aus einer Präsentation der Wahlergebnisse im Rathaus in Bitterfeld-Wolfen hervor. Im ersten Wahlgang hatte Dornack noch vorne gelegen, der Vorsprung betrug mehr als vier Prozentpunkte. Der frühere Polizist ist stellvertretender Vorsitzender im Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen. Die Stadt im Südosten Sachsen-Anhalts hat 37 000 Einwohner und ist als Standort der chemischen Industrie bekannt. Einen ähnlichen Verlauf hatte es vor wenigen Wochen bereits im thüringischen Nordhausen gegeben, wo der AfD-Kandidat Jörg Prophet nach Vorsprung im ersten Wahlgang noch geschlagen worden war. Schenk sagte der Deutschen Presse-Agentur, sein Erfolg sei ein „unglaublich wichtiges Signal ins Land und nach Deutschland hinein“. Er sei erleichtert, denn mit einem AfD-Politiker an der Stadtspitze wäre die Standortentwicklung gefährdet gewesen, so Schenk. Der CDU-Politiker kündigte an, auch die Sorgen der AfD-Wähler ernstnehmen zu wollen. „Ich bin ein Oberbürgermeister für die gesamte Stadtgesellschaft.“ Um die Wahl Dornacks zu verhindern, hatte ein überparteiliches Bündnis für Demokratie und Toleranz eine Online-Petition initiiert. Unter anderem hatten Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff für Schenk geworben. Es gehe um eine klare Abgrenzung zur AfD und die Reputation Sachsen-Anhalts, so Haseloff im Vorfeld. Im Süden Sachsen-Anhalts war die AfD zuletzt im Juli erfolgreich gewesen: In der Stadt Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hatte sich Hannes Loth bei der Bürgermeisterwahl durchgesetzt. Zuvor war im südthüringischen Sonneberg Robert Sesselmann als bundesweit erster AfD-Landrat gewählt worden. Dies hatte die Debatte über den aktuellen Höhenflug der AfD weiter angefacht, die der Verfassungsschutz bundesweit als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus einstuft.

(felt/dpa)