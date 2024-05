Staat nimmt 2025 fast eine Billion Euro ein Steuerschätzung verschärft die Haushaltsnot der Ampel

Die neue Steuerschätzung hat die angespannte Haushaltslage vor allem des Bundes nochmals verschärft. Der Bund werde nach der neuen Prognose im kommenden Jahr elf Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen als bislang erwartet, erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag in Berlin. Dadurch wird der Konsolidierungsdruck im Bundeshaushalt 2025 für die zerstrittene Ampelkoalition nun noch größer. Sie muss in den kommenden Wochen einen niedrigeren zweistelligen Milliardenbetrag ausgleichen, sagte Lindner. Schätzungen gehen von einem 30-Milliarden-Euro-Etatloch aus. Auch Länder und Gemeinden nehmen angesichts der Wachstumsschwäche weniger ein: Sie verlieren 13,8 Milliarden Euro im laufenden Jahr und weitere 21,9 Milliarden 2025.