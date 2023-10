Steuerschätzung bestätigt nur die bisherige Prognose Das Geld für den Staat muss reichen

Aber auch aus ökonomischen Gründen empfiehlt sich für Lindner kein Umkippen bei der Schuldenbremse. Immerhin erlaubt sie im kommenden Jahr eine Neuverschuldung von über 20 Milliarden Euro. Zudem hat sich die Regierung mehrere Sondertöpfe in dreistelliger Milliardenhöhe geschaffen, aus denen sie sich bedienen kann. Für alle Ausgabenwünsche, die sich aus den Schattenhaushalten nicht verfassungssicher finanzieren lassen, sollten mehr als 380 Milliarden Euro an jährlichen Steuereinnahmen ausreichen. Deutschland befindet sich aktuell nicht klar erkennbar in einer Notlage, die ein abermaliges Aussetzen der Schuldenbremse vor dem Verfassungsgericht rechtfertigen könnte. Apropos Verfassungsgericht: Mitte November muss sich die Ampel ohnehin vor möglichen schlechten Nachrichten aus Karlsruhe wappnen. Dann urteilen die Richter über eine Verfassungsklage der Union, die das Umbuchen von geliehenen und übrig gebliebenen 60 Corona-Milliarden in den Klimafonds Ende 2021 für verfassungswidrig hält.