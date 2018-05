Steuerschätzung: 63,3 Milliarden Steuerplus für die Staatskasse

Seit Jahren nimmt der Staat mehr Steuergeld ein, größere Entlastungen der Bürger bleiben aber aus. Angesichts eines neuen Rekords bei der Steuerschätzung wächst nun der Druck für eine größere Entlastung.

Die gute Konjunktur und die geringe Arbeitslosenzahl spülen weit mehr Steuergeld in die Staatskassen als bisher erwartet. Bund, Länder und Kommunen können bis zum Jahr 2022 mit 63,3 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als noch im November 2017 prognostiziert. Das geht aus Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor, die Finanzminister Olaf Scholz am Mittwoch vorstellte.