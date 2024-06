FDP-Chef plant Steuerentlastungen Warum Lindners Pläne sozial gerecht sind

In der Sache hat Lindner einen richtigen Punkt: Deutschland braucht eine Wirtschaftswende, und Steuerentlastungen für Investoren und Konsumenten gehören unbedingt dazu. Mehr Wirtschaftswachstum spült mehr Steuern in die Kassen, die wiederum für staatliche Investitionen und Soziales ausgegeben werden können. In Wahrheit geht es bei Lindners Plänen auch gar nicht um Entlastungen, sondern um die Verhinderung neuer Belastungen. Durch die zweifache Rechtsverschiebung des Einkommensteuertarifs 2025 und 2026 will Lindner die negativen Effekte der kalten Progression ausschließen. Wer also von seinem Arbeitgeber einen Inflationsausgleich bekommt, soll auch künftig nicht befürchten müssen, dass der Lohnzuwachs vollständig vom Staat abgeschöpft wird. Der zweite Teil von Lindners Plänen, die Anhebung des Grundfreibetrags, ist verfassungsrechtlich ohnehin geboten, insofern vom Finanzminister und der Ampel im Haushalt einzupreisen.