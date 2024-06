Ampel ringt um Bundeshaushalt Lindner will Steuerzahler bis 2026 um 23 Milliarden Euro entlasten

Der Finanzminister will im kommenden Jahr, dem Jahr der nächsten Bundestagswahl, unbedingt die Schuldenbremse einhalten, während SPD und Grüne am liebsten mehr neue Schulden zulassen möchten. Nun provoziert der FDP-Chef weitere Auseinandersetzungen in der Koalition durch seine Steuerentlastungspläne, die das zu schließende Loch im Haushalt nicht kleiner machen. Bislang fehlen im Haushalt zwischen 25 und 30 Milliarden Euro, die in diesen Wochen noch durch Kürzungen und den Abbau von Vergünstigungen ausgeglichen werden müssen. Am 3. Juli will Lindner mit dem Bundeshaushaltsplan ins Kabinett. Der Zeitplan ist ambitioniert, denn Habeck bricht demnächst auf eine längere China-Reise auf und auch Lindner ist dem Vernehmen nach im Juni noch eine Woche abwesend.