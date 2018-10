Steuererklärung: Zahl der Einsprüche gesunken

Berlin Bei den Finanzämtern sind 2017 rund 3,2 Millionen Einsprüche eingegangen und damit deutlich weniger als in den Vorjahren. Möglicherweise liegt es daran, dass die Abgabe der Steuererklärung vereinfacht worden ist.

Damit setzt sich der Rückgang an Einsprüchen fort: 2016 gab es 3,3 Millionen Einsprüche, 2015 rund 3,5 Millionen und 2013 noch rund 4,23 Millionen Einsprüche im Jahr. Seither wurden die Prozesse zur Abgabe etwa der Steuererklärung vereinfacht bis hin zu vorausgefüllten Erklärungen, in denen schon die Grunddaten aus dem Vorjahr eingefügt sind. Nur rund 1,8 Prozent der Einsprüche führten am Ende zu Klagen, in absoluten Zahlen gab es 2017 insgesamt 60.132 Klageerhebungen.