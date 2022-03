Steuerentlastungen : 20 Euro im Monat mehr für ärmere Kinder - Gesetzentwurf liegt vor

Düsseldorf Weil die Preise für Gas, Strom, Öl und Sprit explodieren, plant die Regierung Entlastungen bei der Steuer und bei der Stromrechnung. Dazu kommen zusätzliche Zahlungen für ärmere Familien. Dafür liegt nun ein Gesetz vor.

Die Bundesregierung wird den sogenannten Sofortzuschlag für Kinder in ärmeren Familien voraussichtlich am kommenden Mittwoch auf den Weg bringen. Das teilte das Bundessozialministerium am Freitag mit. Der entsprechende Gesetzentwurf werde nun innerhalb der Regierung abgestimmt. Nach dem Kabinett müssen dann auch Bundestag und Bundesrat noch zustimmen.