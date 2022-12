Neuer Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums Steuereinnahmen sprudeln trotz Pandemie, Krieg und Rezession

Im November nahm allerdings nur der Bund mehr ein: Sein Aufkommen stieg um 8,9 Prozent, während Länder und Kommunen weniger einnahmen. Das Ministerium erklärt den Zuwachs beim Bund mit einem Rückgang bei den an die Länder zu leistenden Umsatzsteuer-Festbeträgen. Diese seien im November 2021 besonders hoch gewesen, um Einnahmeausfälle durch Steuerminderungen in der Pandemie auszugleichen. Besonders gut liefen in diesem November die Umsatz- und Lohnsteuer.