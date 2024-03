Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums Steuereinnahmen im Februar um sechs Prozent gestiegen

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) stiegen im Februar 2024 um rund sechs Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das geht aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor, der an diesem Donnerstag veröffentlicht wird. Zum Plus trug demnach wesentlich ein Sondereffekt bei der Einfuhrumsatzsteuer im Vorjahr bei. Unter Berücksichtigung des Sondereffekts entwickelten sich die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz eher schwach. Der Anstieg bei der Lohnsteuer fiel – auch angesichts der erneuten Entlastung durch das Inflationsausgleichsgesetz – moderat aus. Weiterhin kräftig im Plus war dagegen das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge.