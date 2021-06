Gesundheitsausschuss lehnt Expertenanhörung ab : Offenbar keine Neuregelung zur Sterbehilfe vor der Bundestagswahl

Berlin Vor der Bundestagswahl im September wird die Sterbehilfe wohl nicht neu geregelt. Der Gesundheitsausschuss im Bundestag lehnte eine Expertenanhörung zu dem Thema offenbar ab.

Eine Neuregelung der Sterbehilfe wird es offenbar vor der Bundestagswahl nicht mehr geben. Der Gesundheitsausschuss stimmte in seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich dagegen, eine Expertenanhörung zu dem Thema anzusetzen, wie die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr am Freitag mitteilte. Damit sei eine Reform noch in dieser Legislaturperiode „faktisch unmöglich gemacht“ worden.