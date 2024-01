Fünfter Staatsbesuch seit Kriegsbeginn Steinmeier bricht in den Vietnam auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt an diesem Dienstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Vietnam. Zum Auftakt wird Steinmeier Gespräche mit Präsident Vo Van Tthuong und mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, führen. Es ist bereits die fünfte Reise nach Asien, die Steinmeier seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vor fast genau zwei Jahren unternimmt.