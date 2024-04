Gaza-Krieg, Wahlen, Würdigung Steinmeier in der Türkei – Besuch bei einem schwierigen Partner

Sie holten in Essen unter Tage die Kohle aus der Tiefe und schraubten in Köln am Fließband Autos zusammen – Hunderttausende Türken trugen ab den sechziger Jahren zum deutschen Wirtschaftswunder bei. Diese bei den Deutschen oft in Vergessenheit geratene Leistung will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem dreitägigen offiziellen Besuch in der Türkei von diesem Montag an würdigen. Er wird ihn deshalb in Istanbul im historischen Bahnhof Sirkeci beginnen, von dem aus viele Türken die Fahrt in eine ungewisse Zukunft in Deutschland angetreten haben. Politisch wird es ein Besuch bei einem wichtigen, aber schwierigen Partner.