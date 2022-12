„Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit“ Die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier

Ich traf diese Kinder in Freiberg in Sachsen, wo sie in die Grundschule gehen. Ihre Lehrerin erzählte, wie oft sie die Kinder trösten muss. „Manchmal möchte ich mitweinen“, sagte sie, „aber ich kann nicht, denn ich muss ja stark bleiben.“ Eine andere Lehrerin kam selbst erst im Mai aus der Ukraine zu uns, damals sprach sie kein Wort Deutsch - heute kann sie es so gut, dass sie ukrainische Kinder auf Deutsch unterrichtet. Wie schafft man das alles? Die Schulleiterin sagte mir: „Da waren so viele, die unsere Hilfe brauchten - also haben wir es einfach gemacht.“