Bundespräsident in der Ukraine : Steinmeier und Selenskyj rufen zu Städtepartnerschaften auf

Bundespräsident in der Ukraine

Berlin Deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften sollen zu einem künftigen EU-Beitritt der Ukraine beitragen. Das sagten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj in einer gemeinsamen Erklärung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj haben vor dem Hintergrund der russischen Invasion der Ukraine zur Bildung deutsch-ukrainischer Städtepartnerschaften aufgerufen. Solche Verbindungen trügen „entscheidend dazu bei, unser gemeinsames Europa aufzubauen und zu stärken“, heißt es in einem am Dienstagabend anlässlich Steinmeiers Besuch in der Ukraine veröffentlichen Appell der beiden Präsidenten. Deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften sollten zudem „zur zukünftigen EU-Mitgliedschaft der Ukraine“ beitragen.