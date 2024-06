Arm in Arm im Gedenken an SS-Massaker Steinmeier und Macron: Zwei Präsidenten, ein Signal

Der französische Präsident setzt nun auf einen radikalen Neuanfang und pokert hoch. Der 46-jährige Liberale will mit einer Neuwahl der Nationalversammlung klare politische Verhältnisse schaffen und hofft drauf, seine Mehrheit in der Parlamentskammer auszubauen. Noch vor Beginn der Olympischen Spiele sind die Franzosen am 30. Juni und am 7. Juli in zwei Wahlgängen nun an die Urne gerufen. Drei Wochen Wahlkampf im Eiltempo.