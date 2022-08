„Rechtsstaat hat die Menschen alleingelassen“ : Steinmeier sieht Mitverantwortung des Staates bei rassistischem Pogrom in Rostock

Rostock Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist der Meinung, der Rechtsstaat hat die Menschen bei den Ausschreitungen in Lichtenhagen vor 30 Jahren nicht ausreichend geschützt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht bei den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostocker Stadtteil Lichtenhagen vor 30 Jahren auch eine Mitverantwortung des Staates. Der Rechtsstaat, der die Pflicht hatte, die Menschen dort zu beschützen, „hat sie alleingelassen“, sagte Steinmeier am Donnerstag laut vorab verbreitetem Redetext bei einer Gedenkveranstaltung in Rostock. „Was in Rostock geschah, ist eine Schande für unser Land. Für diese Schande trägt die Politik große Mitverantwortung.“