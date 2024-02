Bundespräsident auf Zypern Steinmeier sagt deutsche Hilfe zur Überwindung der Teilung Zyperns zu

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat neue Bemühungen um eine Überwindung der jahrzehntelangen Teilung Zyperns begrüßt und dafür deutsche Unterstützung zugesagt. „Es ist höchste Zeit, mit neuem Mut an einer Lösung der Zypern-Frage zu arbeiten“, sagte Steinmeier am Montag in Nikosia bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem zyprischen Staatspräsidenten Nikos Christodoulidis. Alles, was dazu beitragen könne, Vertrauen aufzubauen, sollte getan werden. „Wir jedenfalls in Deutschland stehen zur Unterstützung des UN-geführten Verhandlungsprozesses und zur Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen zur Verfügung.“