Würdigt Leidenschaft und Einsatz Steinmeier lobt Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei

Bei dem Erdbeben im Februar vergangenen Jahres starben allein in der Türkei nach offiziellen Angaben mehr als 53 000 Menschen. Auch in Syrien kamen Tausende zu Tode. Die Bundesregierung sagte beiden Ländern damals eine Erdbebenhilfe in Höhe von 238 Millionen Euro zu. Ein weiterer hoher Millionenbetrag kam durch private Spenden hinzu. Deutschland leistete die größte bilaterale Hilfe.