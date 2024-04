Bilder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Türkei

Die Würdigung der Lebensleistung der Migranten soll eines der Leitmotive des dreitägigen Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Türkei sein. Im Bahnhof Istanbul Sirkeci redete er am 22. April 2024 mit Betroffenen über die türkische Emigration nach Deutschland. Steinmeier ist zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in der Türkei. Anlass der Reise ist das 100. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Der Bundespräsident wird von Vertretern der Bundesregierung begleitet.