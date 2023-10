Besuch in Tansania und Sambia Steinmeier zu Afrika-Reise aufgebrochen

Am tansanischen Regierungssitz Daressalam wird der Bundespräsident an diesem Dienstag mit Präsidentin Samia Suluhu Hassan zusammentreffen, die seit rund zweieinhalb Jahren im Amt ist. Er will sie ermutigen, den demokratischen Reformweg weiterzugehen, den sie in dem zuvor autokratisch regierten Land eingeschlagen hat. In Berlin wird zum Beispiel auf den verbesserten Umgang mit der Opposition sowie auf den Einsatz für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte verwiesen.