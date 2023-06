Lauterbach kündigt Erhöhung des Zusatzbeitrags an So teuer wird 2024 die Krankenkasse

Berlin · Minister Karl Lauterbach kündigt steigende Beiträge für die Krankenversicherung an. Bald können bis zu 823 Euro monatlich fällig werden. Was das für einzelne Bürger bedeutet und was aus der Beitragsbemessungsgrenze wird.

13.06.2023, 17:26 Uhr

Die Krankenkassen brauchen mehr Geld. (Symbol, Archiv) Foto: dpa-tmn/Alexander Heinl

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Kassenpatienten müssen sich im nächsten Jahr auf weiter steigende Krankenkassenbeiträge einstellen. „Finanzminister Christian Lindner hat klargemacht, dass die Steuerzuschüsse an die Gesetzliche Krankenversicherung nicht erhöht werden können“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit ihm werde es keine Leistungskürzungen geben, so Lauterbach weiter. „Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung wird daher im nächsten Jahr erneut leicht steigen müssen“, kündigte der SPD-Politiker an. Und das werden die Bürger und Betriebe konkret zu spüren bekommen.