Das Logo am Gebäude des internationalen Pharmakonzerns Astrazeneca in Wedel in Schleswig-Holstein. Das britisch-schwedische Unternehmen stellt einen der derzeit in der EU zugelassenen Coronavirus-Impfstoffe her. Dieser soll nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern fortan in der Regel nur noch für Personen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Foto: dpa/Georg Wendt