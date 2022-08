Regierungssprecher räumt Fehler nach Abbas-Aussage ein : „Da war ich nicht schnell genug, das war mein Fehler“

Berlin Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat nach dem Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Verantwortung für die späte Reaktion von Kanzler Olaf Scholz übernommen.

Die Pressekonferenz sei zu schnell beendet worden, der Kanzler bedauere es, nicht direkt auf die Äußerungen reagiert zu haben, sagte Hebestreit am Mittwoch in Berlin. „Da war ich nicht schnell genug, aufmerksam genug, um darauf zu reagieren“, erläuterte der Sprecher. „Das war mein Fehler und den muss ich auf meine Kappe nehmen.“ Er bedauere den Fehler sehr.

Abbas hatte Israel am Dienstag vielfachen „Holocaust“ an den Palästinensern vorgeworfen und damit Empörung ausgelöst. „Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen“, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz und fügte hinzu: „50 Massaker, 50 Holocausts.“ Scholz hatte die Äußerung nicht sofort erwidert und wird dafür kritisiert. Später sagte er der „Bild“-Zeitung: „Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel.“