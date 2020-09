Nach Gewalt-Aufruf : AfD-Fraktion wirft Abgeordneten Räpple raus

Stuttgart Der umstrittene Abgeordnete Stefan Räplle ist aus der baden-württembergische AfD-Fraktion ausgeschlossen worden. Das teilt ein Sprecher am Montag mit. Grund dafür ist Räpples Aufruf zum gewaltsamen Umsturz der Regierung bei einer Demonstration am Samstag.

Räpple hatte demnach am Samstag bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Mainz zu einem gewalttätigen Umsturz der Regierung aufgerufen. „Wer diesen Rechtsstaat in Frage stellt, ja zu seiner gewaltsamen Beseitigung aufruft, hat den Boden dieser Verfassung verlassen und damit auch die Grundlagen der Fraktionsverfasstheit in Frage gestellt“, sagte Fraktionschef Bernd Gögel.