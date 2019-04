Kriminalstatistik : Gefährliche Intensivtäter

Innenminister Horst Seehofer (CSU) stellte am Dienstag in Berlin die Kriminalstatistik vor. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Meinung Die Kriminalstatistik der Bundesregierung weist Licht und Schatten auf. Während die Einbrüche in Wohnungen und Häuser zurückgegangen sind, stehen Polizei wie Bund und Länder vor der großen Herausforderung ausländischen Intensivtätern das Handwerk zu legen.

Allerdings ist eine gute Statistik noch keine Trendumkehr. Es bleibt abzuwarten, ob die Nachrichten im kommenden Jahr noch einmal so erfreulich ausfallen. Erst dann könnte man das Fazit ziehen, dass die Kriminalität in Deutschland tatsächlich zurückgeht.

Die Zahlenkolonnen, die Innenminister Seehofer am Dienstag vorgelegt hat, müssen auch Handlungsanweisung für die Polizei sein. So wie in den vergangenen Jahren Einbruchskriminalität mit viel Aufwand bekämpft wurde, zeigen sich als weitere Baustellen: Cyberkriminalität und Betrug im Internet auf verschiedenen Wegen. Im Kampf gegen diese Täter ist die Polizei nicht gut genug ausgerüstet. Zudem fehlt es ihr an geschultem Personal. Alarmierend ist auch, dass die Bürger es in den allermeisten Fällen nicht anzeigen, wenn sie in der digitalen Welt betrogen worden sind - aus der Überzeugung heraus, dass die Polizei eh keine Chance hat, die Täter zu finden. Dieses Image darf die Polizei nicht auf sich sitzen lassen.