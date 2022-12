Unfallstatistik Voraussichtlich neun Prozent mehr Verkehrstote dieses Jahr

Demnach zeichnet sich in diesem Jahr eine Trendumkehr ab, nachdem die Zahl der Verkehrstoten in den beiden durch die Coronapandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 auf historische Tiefstände gefallen war. So wurden 2021 lediglich noch 2562 Verkehrstote gezählt. Dieses Jahr werden es voraussichtlich über 220 oder neun Prozent mehr werden, teilte das Bundesamt in Wiesbaden mit.