Statistik der Ärzte : 88 Tote durch Behandlungsfehler

Knieoperationen gehören zu den Eingriffen, bei denen die meisten Behandlungsfehler passieren. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Einmal im Jahr legt die Bundesärztekammer ihrer Statistik zu Kunstfehlern von Medizinern vor. Am häufigsten kommt es bei Eingriffen an Knien und Hüften zu Problemen.

Die Bundesärztekammer schlägt wegen Zeit- und Personalmangels in Krankenhäusern und Arztpraxen Alarm. Zwar liege die Wahrscheinlichkeit eines Behandlungsfehlers mit gravierenden Folgen gemessen an 20 Millionen Behandlungsfällen in Kliniken und einer Milliarde Arzt-Patienten-Kontakten in den Praxen im Promillebereich. Im vorigen Jahr seien aber 88 Todesfälle, 127 schwere Dauerschäden (Amputationen oder Lähmungen) und mehr als 1300 weitere mittelschwere und leichte Schäden festgestellt worden. Das teilte der Vorsitzende der Ständigen Konferenz der Gutachterkommission und Schlichtungsstellen der Ärztekammern, Andreas Crusius, am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Behandlungsfehler-Statistik mit.

Bei den Ärztevertretern waren im vergangenen Jahr rund 11.000 Beschwerden aufgelaufen. Patienten, die sich geschädigt sehen, können sich auch an ihre Krankenkasse wenden. Dort melden sich 13.000 bis 15.000 Patienten pro Jahr. Wie viele Menschen gleich die Berufshaftpflicht eines Arztes in Anspruch nehmen oder vor Gericht ziehen, dazu gibt es keine Statistik. Der Sozialverband VdK Deutschland geht von einer hohen Dunkelziffer ärztlicher Behandlungsfehler aus. Die Statistik gebe nicht das tatsächliche Ausmaß wieder.

INFO Was als Behandlungsfehler gilt Fehler Zu einem ärztlichen Behandlungsfehler können nur vermeidbare Fehler erklärt werden. Drastisches Beispiel: Das falsche Bein wird amputiert. Komplikationen Patienten leiden nicht nur unter vermeidbaren Fehlern, vielmehr kann es bei jedem Eingriff auch zu Komplikationen kommen. Beispiel: Übermäßige Blutungen bei einer OP.

Ärzte arbeiteten in allen Versorgungsbereichen am Limit und manchmal darüber hinaus, sagte Crusius. Er betonte: „Wir sind keine Götter in Weiß. Wir sind auch nur der Durchschnitt der Bevölkerung.“ Auch Ärzte könnten Fehler nie ganz ausschließen. „Wir versuchen aber auszuschließen, dass ein und derselbe Fehler zweimal passiert.“ Auch deshalb gebe es diese - international einmalige – transparente Auseinandersetzung mit Behandlungsfehlern.

Unerwünschte Folgen nach Eingriffen an Knie und Hüftgelenk sind die häufigsten Gründe, warum sich Patienten mit Verdacht auf Behandlungsfehler bei den Ärztekammern melden. Dementsprechend stehen am häufigsten Unfallchirurgen und Orthopäden in der Kritik der Patienten.

Behandlungsfehler mit tödlicher Folge ergeben sich mit großer Mehrheit entweder aus nicht rechtzeitig erkannten und potentiell tödlich verlaufenden Krankheiten (Krebs, Schlaganfall) oder aus Verschlechterungen im Verlauf von Krankheiten, die isoliert in der Regel nicht zum Tode führen würden (Infektionen, Sepsis). Dies erklärte Andreas Dohm, Geschäftsführer der Schlichtungsstellen für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern gegenüber unserer Redaktion. Die fünf häufigsten vermeidbaren Arztfehler, die zum Tode von Patienten geführt haben, seien demnach in 21 Fällen Fehler bei der Labordiagnostik gewesen. In 15 Fällen sei es bei der bildgebenden Diagnostik (Röntgen, CT, MRT) und in 13 Fällen bei der körperlichen Untersuchung zu Fehler gekommen. In elf Fällen kam es postoperativ zu Infektionen und in zwölf Fällen war die Indikationsstellung fehlerhaft.

Crusius kritisierte die Politik scharf: „Die über Jahrzehnte von der Politik geschaffenen ökonomischen Rahmenbedingungen sind nicht auf maximale Patientensicherheit ausgerichtet, sondern auf maximale Effizienz und häufig sogar auf Gewinnmaximierung.“ Es sei ein „Unding“, dass Rendite abgeführt werde von Krankenversicherungsbeiträgen.

(qua)