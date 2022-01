Bundeskanzler : Als Juso-Funktionär wurde Scholz von Stasi bespitzelt

Berlin Gleich mehrere Spitzel waren auf ihn angesetzt: Einem Medienbericht zufolge wurde der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz als einstiger Juso-Funktionär in den achtziger Jahren von der DDR-Staatssicherheit bespitzelt.

Scholz sei in seiner Funktion als stellvertretender Juso-Vorsitzender mehrmals in die DDR gereist, unter anderem im Mai 1988, hieß es. Dafür habe die Stasi die Grenzbehörden angewiesen, die Delegation bevorzugt zu behandeln. "Erteilung Visa für Berlin, gebührenfrei, Befreiung vom Mindestumtausch, höfliche Abfertigung, ohne Zollkontrolle", hieß es dem Bericht zufolge in einem Schreiben an die Grenzer am Berliner Bahnhof Friedrichstraße.