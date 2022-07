Neue Chancen für Existenzgründer : Start-up-Strategie: So will die Regierung junge Unternehmen besser fördern

Um Deutschland als Start-up Standort attraktiver zu gestalten, will die Regierung eine Reihe an Maßnahmen umsetzen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Berlin Die Bundesregierung legt erstmals eine umfassende Start-up-Strategie vor. Das Ziel: die Gründerszene in Deutschland und Europa zu stärken. Mit welchen Maßnahmen bessere Bedingungen geschaffen werden sollen.

Wer in Deutschland ein Start-up gründen will, sieht sich mit teils großen Herausforderungen konfrontiert. Dabei spielen junge innovative Unternehmen eine zentrale Rolle für die deutsche Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Das betonte die Start-up-Beauftragte des Wirtschaftsministeriums, Anna Christmann (Grüne), bei der Vorstellung der Start-up-Strategie am Mittwoch in Berlin. Damit will die Bundesregierung den Herausforderungen für Gründer begegnen und die Bedingungen für Start-ups verbessern. Doch wie genau?

Wie soll die Finanzierung gestärkt werden?

Start-ups sind besonders in der Wachstumsphase auf ein Wagniskapital angewiesen. Die Regierung unterstützt die Unternehmen in ihrer Entwicklung mit den Modulen des Zukunftsfonds. Dieser umfasst zehn Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln, die zur Verbesserung des Wagniskapitalmarkts bis 2030 vorgesehen sind. Im selben Zeitraum sollen zusammen mit privaten Investoren 30 Milliarden Euro an privatem und öffentlichem Kapital mobilisiert werden. Zudem werde die Regierung prüfen, ob auch Gelder aus öffentlich rechtlichen Fonds in Wagniskapital einfließen können, so Christmann. Ein neuer Schwerpunkt sei die stärkere Förderung von Klimatechnologien. Hierfür wurde unter anderem der „DeepTech & Climate Fonds“ eröffnet, mit dem vor allem Unternehmen, welche Ressourcen effizient verwenden, unterstützt werden sollen.

Wie sollen Fachkräfte gewonnen werden?

Auch in den Start-ups ist der Fachkräftemangel spürbar, besonders in der IT-Branche. Dem will die Regierung mit „möglichst attraktiven Einwanderungsbedingungen“, wie Christmann sagte, entgegen wirken. Dabei sollen Verwaltungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden. Auch ausländische Studierende sollen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Durch eine mögliche Mitarbeiterkapitalbeteiligung – eine Gewährung von Unternehmsanteilen – können Start-ups den Fachkräften ein attraktiveres Gehaltspaket bieten. Dafür werde die Regierung das Einkommensteuerrecht anpassen.

Wie sollen Gründerinnen unterstützt werden?

Frauen sind in der Gründerwelt mit 17,7 Prozent im Jahr 2021 deutlich unterrepräsentiert. Um die Start-up Szene diverser zu machen, will die Regierung insbesondere Frauen, Migranten und weiteren Gruppen, die im Wagniskapitalmarkt bisher unterrepräsentiert sind, einen besseren Zugang zu Wagniskapital ermöglichen. Durch die Einrichtung einer neue Förderlinie „Exist Women“ sollen außerdem gezielt Gründerinnen angesprochen werden.

Wie sollen Gründerunternehmen aus der Wissenschaft gefördert werden?

„Ausgründungen aus der Wissenschaft sind aus unserer Sicht ein wichtiges Mittel, um den Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft voranzutreiben“, betonte Christmann. Deshalb will die Regierung die Gründungsstrukturen an den Hochschulen verbessern. Doch auch gemeinwohlorientierte Start-ups sollen stärker gefördert werden, indem deren Unternehmensgründungen im „Exist-Programm“ stärker gefördert werden. Weiterhin kündigt die Regierung an, eine Strategie zum Sozialunternehmertum zu entwickeln.