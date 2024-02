Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger „Die Menschen wollen ein einheitlicheres Bildungssystem in unserem Land“

Stark-Watzinger Ich habe gerade gemeinsam mit den Ländern das Startchancen-Programm für etwa 4000 Schulen in herausfordernder Lage auf den Weg gebracht. Zehn Milliarden Euro vom Bund und nochmals zehn Milliarden von den Ländern sollen in den kommenden zehn Jahren in diese Schulen fließen. Das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir fördern damit gezielt, nicht mehr mit der Gießkanne. Wir setzen bei den Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen an. Das muss jedes Kind am Ende der Grundschule können. In zehn Jahren wollen wir die Zahl der Kinder halbiert haben, die die Mindeststandards nicht erreichen. Zu lange waren die Grundschulen die Stiefkinder der Schulpolitik.