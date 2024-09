Wohlstandsverlust, Abstieg, Untergang Sind wir Deutschen zu pessimistisch?

Die Infrastruktur ist wirklich marode. So haben Bund, Länder und Kommunen die Investitionen in Straßen und Brücken zwischen 2010 und 2022 nur um 2,6 Prozent gesteigert, während der Güterverkehr per Lastwagen um 14 Prozent zunahm. Bei der Bahn flossen zwar um elf Prozent mehr Mittel in den Schienenbau, aber gleichzeitig wurden fast 24 Prozent mehr Waren befördert. Trotz grassierender Wohnungsnot in Ballungsräumen werden in diesem Jahr nur 225.000 Wohnungen fertiggestellt, obwohl die Bundesregierung einen Bedarf von jährlich 400.000 ermittelt hat und den Bau auch als Zielmarke ansieht.