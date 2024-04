Nach scharfer Kritik des BDI-Chefs Scholz muss für eine Wende die Wirtschaft mit ins Boot holen

Zu Zeiten von Gerhard Schröder und Angela Merkel war öfters von einem Pakt der Sozialpartner mit der Politik, von konzertierten Aktionen, die Rede. So etwas stünde genau jetzt an, denn Stillstand bis zur Bundestagswahl 2025 kann sich Deutschland nicht leisten. Scholz sollte die wütenden Wirtschaftsvertreter alsbald zu Gesprächsrunden einladen. Vielleicht lässt sich mit ihnen ein patriotischer Pakt für eine wirkliche „Wirtschaftswende“ schließen. Sie könnte das Versprechen des Staates für mehr Bürokratieabbau, schnellere Planungsverfahren, nochmals verbesserte Abschreibungsbedingungen und einen Ansatz für soziale Reformen enthalten. Die Wirtschaft könnte neben dem weiteren Beschäftigungsaufbau ihre Beteiligung an einem öffentlich-privaten Investitionsfonds zusagen, und die Gewerkschaften weniger Streiks und überzogene Lohnforderungen.