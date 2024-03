Fragen und Antworten zur Standortdebatte Habeck und Lindner ringen um gemeinsamen Wirtschaftspakt

Das ist die Gretchenfrage, über die in der Bundesregierung Uneinigkeit herrscht. Habeck hatte erst kürzlich ein milliardenschweres Sondervermögen vorgeschlagen, mit dem Unternehmen unter die Arme gegriffen werden soll – etwa durch Steuergutschriften und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Er räumte ein, dass die Firmensteuern international nicht wettbewerbsfähig seien. Im letzten Punkt stimmt er mit Finanzminister Lindner überein, der eine „Wirtschaftswende“ fordert. Doch ein schuldenfinanziertes Sondervermögen, um Subventionen auf Pump zu zahlen, lehnte der FDP-Chef klar ab. Und der Kanzler? Der hält sich in der Debatte auffällig zurück. Scholz rief zuletzt lieber dazu auf, keine schlechte Stimmung, sondern mehr „Zuversicht“ zu verbreiten, wie jüngst bei einem Spitzengespräch auf der Handwerksmesse in München. Der Kanzler verwies auf das Wachstumschancengesetz, das Steuererleichterungen für Unternehmen bringen soll. Allerdings geht es nur noch um eine Entlastung von rund drei Milliarden Euro im Jahr. Ursprünglich waren sieben Milliarden Euro geplant. Der Bundesrat will das Gesetz nach vielen Diskussionen am Freitag beschließen.