Karl-Theodor zu Guttenberg im Ständehaus-Treff „Die Niederlage hat mir gut getan“

Der frühere Spitzenpolitiker spricht auch über die Depression, die ihn kurz nach dem plötzlichen Ausscheiden aus der Politik gequält hatte. Es habe sie bereits in der Familie gegeben. „Mein Vater hatte schwere Depressionen, aber er nahm keine Hilfe an.“ Hier war der eigentlich konservativer Sohn viel fortschrittlicher. Und in seiner zweiten Heimat, den USA, könne man darüber viel unbeschwerter reden. Zu Guttenberg: „Die Therapie hat mich aus der Depression gebracht. Es waren viele Gespräche notwendig, auch Medikamente. Nach einem Jahr war ich geheilt.“ In Deutschland herrsche eine große Verhuschtheit über Depressionen. „Man schämt sich in Deutschland, psychisch krank zu sein. Ohne den Impuls in den USA hätte ich das nicht gemacht.“ Und er berichtet von seinen Begegnungen mit deutschen und amerikanischen Soldaten, die ungleich härter traumatisiert waren. „Da kam mir meine eigene beschissene Depression richtig klein vor.“ Aber psychische Erkrankungen seien eine Volkskrankheit, die gut 20 Millionen Deutsche betreffe. „Hierauf wollte ich aufmerksam machen.“