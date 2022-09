Drohen im Winter Blackouts? : Städtetag warnt vor Strom-Panik

Exklusiv Berlin Der Städtetag sieht gute Chancen, ohne Blackouts über den Winter zu kommen. Man wolle 20 Prozent Gas einsparen, so Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Andere forden erneut, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen

Demgegenüber hatte der Städte und Gemeindebund betont, die Gefahr „eines Blackouts“ sei gegeben. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg warnte in der „Welt am Sonntag“ konkret vor der Gefahr einer „Überlastung des Stromnetzes – etwa, wenn die 650 000 in diesem Jahr verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen“. Der Energieexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, sagte unserer Redaktion, die Warnung vor einer Überlastung der Verteilnetze durch die massive Zuschaltung von Heizlüftern sei berechtigt. „Die Bundesregierung muss deshalb alles tun, damit eine mögliche Gasmangellage nicht auch noch zu einer Stromkrise führt“, so Kruse. Daher sei Weiterbetrieb der drei laufenden Kernkraftwerke bis 2024 zwingend geboten. „Auch die Ende 2021 vom Netz gegangenen Kernkraftwerke sollten in die Reserve überführt werden. Hier gilt: Haben ist besser als brauchen“, so Kruse.