Städtetag schlägt Maßnahmen vor : Kommunen fordern Senkung der Strompreise

Exklusiv Berlin Die steigenden Energiepreise machen den Bürgern zu schaffen. Der Deutsche Städtetag fordert deshalb jetzt höhere Hilfen für Geringverdiener und eine Reform des Steuer- und Abgabensystems auf Strom. Damit niemand im Winter in einer kalten Wohnung sitzen müsse, so Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy.

Der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, sagte unserer Redaktion: „Die hohen Energiepreise zum Beginn der kalten Jahreszeit machen uns Sorgen.“ Der Anstieg betreffe mittlerweile viele Menschen. Deshalb müsse es darum gehen, soziale Härten zu vermeiden. Dedy weiter: „Der Bund sollte die Betroffenen unterstützen – beim Strompreis und beim Wohngeld.“ Niemand dürfe im Winter in einer kalten Wohnung sitzen, weil er sich Wärme nicht leisten könne.

Konkret fordert der Städtetag eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses im Wohngeld für Haushalte mit geringem Einkommen. „Das betrifft über 660.000 Haushalte in Deutschland, davon allein 153.000 in Nordrhein-Westfalen“, so Dedy. Vorbild könne das Vorgehen aus dem vergangenen Jahr sein. „Da gab es einen Ausgleich bei den Heizkosten im Wohngeld, weil der CO2-Preis gestiegen ist“, erläuterte der Hauptgeschäftsführer.