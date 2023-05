Reaktionen nach Bund-Länder-Gespräch Städtetag und Gemeinden enttäuscht von Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels

Auch die Städte und Gemeinden rechnen ach den Bund-Länder-Gesprächen nicht mit einer kurzfristigen Entspannung der angespannten Lage vor Ort. „Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt es grundsätzlich, dass sich Bund und Länder darauf verständigt haben, in der Migrationspolitik gemeinsam voranzugehen, wenn auch nur in winzigen Trippelschritten. Ein Scheitern der Gespräche wäre ein verheerendes Signal für die Kommunen gewesen, nach dem Motto ‚Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte, in diesem Fall die Kommunen‘“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der „Rheinischen Post“.