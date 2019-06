Beschluss auf Hauptversammlung : Städtetag für Abgabe auf CO2-Emissionen

Dortmund Soll es eine Bepreisung von CO2 geben oder nicht? Der Deutsche Städtetag hat bei seiner Hauptversammlung ein deutliches Statement gesetzt.

Eine CO2-Bepreisung halte das Präsidium „für einen geeigneten und notwendigen Ansatz, um die Klimaziele schneller zu erreichen“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Städtetages, der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD), am Dienstag bei der Eröffnung der 40. Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Dortmund. Soziale Ungleichheiten müssten allerdings mit einem Teil der Einnahmen abgefedert werden, sagte Maly. Ein Teil der Mittel müsse in nichtfossile Energien investiert werden, um die Energiewende weiter voranzutreiben. Die Bepreisung könne allerdings kein Allheilmittel, sondern nur ein erster Schritt sein.